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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
ﻛﺸﻒ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺣﺰﺏ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺻﺪﻳﻖ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻋﻦ ﻭﺿـﻊ ﻗـﻮﻯ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﺴﻤﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺃﺣﺎﺩﻱ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﻛﻮﺍﺩﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﺗﻬﻤﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﻌﻲ ﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﻳﻦ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎلي.
ﻭﺃﻛﺪ ﺇﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﻣﻜﺸﻮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻴﻬﻢ ﻭﺃﻗـﺮ ﺑﺎﺭﺗﻜﺎﺏ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﺴﻮﺑﻲ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﺳﻤﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺗﻌﺪﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﺍﻟﻰ ﺇﺣﺪﺍﺛﻬﻢ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻭﺻﻔﻪ ﺑﺎﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﺒﺮ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺘﺮﻏﻴﺐ ﻭﺍﻟﺘﺮﻫﻴﺐ ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺻﺪﻳﻖ ﻋﺎﺩ ﻟﻴﺆﻛﺪ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻟﺪﻭﺭﻩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ.
ﻭﺷـﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺿـﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﺨﻀﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻹﻋـﻼﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ،ﻭﻁﺎﻟﺐ ﺑﺄﻥ ﻳﺨﻀﻊ ﻛﻞ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺗﻬﻤﻮﺍ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩﻩﺑﺎﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺟﻨﺎﺋﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻋـﺘـﺪﺍءﺍﺕ ﺟﻨﺎﺋﻴﻪ ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ.
ﻭﺃﺭﺟـﻊ ﻓﻲ ﺣﻮﺍﺭ ﻣﻊ صحيفة ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﺤﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺭ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻭﺻﻔﻪ ﺍﻧﺘﺎﺑﺖ ﻛﺜﻴﺮﺍً ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎءﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺟﺮﺍء ﻣﺎ ﺗﻌﺮﺿﻮﺍ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕﻭﺍﻋﺘﺪﺍءﺍﺕ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﻅﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺗﺨﺬ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﺣﻜﻤﻪ.
ﻭﺍﺳﺘﺪﺭﻙ ﻗﺎﺋﻼً: ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ ﺫﺍﺕ ﻣﻬﺎﻡ ﺗﺘﻌﻠﻖﺑﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻭﺭﺻﺪ ﺗﺤﺮﻛﺎﺕ ﻣﻬﺪﺩﻱ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺳﻮﺍء ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺳﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﺃﻭ ﺃﺟﺎﻧﺐ .
ﻭﻓـﻲ ﺭﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺳــﺆﺍﻝ ﺣـﻮﻝ ﺗﻤﺴﻜﻪ ﺑﻌﺪﻡ ﺣﻞﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺑﻌﺪ ﺛـﻮﺭﺓ ﺭﺟـﺐ/ ﺃﺑﺮﻳﻞﻭﺣﻞ ﺟﻬﺎﺯ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻪﺗﻔﺘﻘﺮ ﻟﻠﺘﺠﺮﺑﺔ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺃﺩﻯﻷﻥ ﻳﺼﺒﺢ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﻫﺪﻓﺎً ﺳﻬﻼً ﺍﻟﻤﻨﺎﻝﻷﻋﺪﺍﺋﻪ.
كانت هذه تفاصيل خبر ﺣﺰﺏ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ: قوى سياسية تسعى للدفع بكوادرها لإعادة هيكلة جهاز المخابرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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