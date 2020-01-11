البنك(المركزي) يلغي سياسة تقييد السَّحب عبر “الصرّاف الآلي”

الخليج 365 :

ألغى بنك السُّودان المركزي، سياسة تقييد السَّحب من حسابات عملاء البنوك عبر الصرّاف الآلي، الذي كان مُحَدّدَاً بعدم تَجَاوُز سقف السَّحب الشهري (20) ألف جنيه، وإعادة الوضع السابق بإمكانية سحب ألفي جنيه يومياً عبر الصرّاف الآلي بإجمالي (60) ألف جنيه شهرياً.

وأصدرت إدارة نُظم الدفع بالبنك المركزي، تَعميماً للبنوك بإلغاء قرار سابقٍ بتحديد جُملة السَّحب الشهري للعميل بما لا يتجاوز (20) ألف جنيه، وتمكين العُملاء من السَّحب حتى (60) ألف جنيه في الشهر