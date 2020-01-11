مع حسن مكي في قراءته لبعض الاحداث

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

الدكتور حسن مكي من الشخصيات المعروفة على الساحتين الاكاديمية والسياسية فى بلادنا وإن كان كثير من الحركيبن يعتبرونه غير منضبط تنظيميا إلا انه لا احد يتحدث فى صدق انتمائه وولائه للحركة الاسلامية لكن عرف الرجل وبالذات فى زمن استبداد المؤتمر الوطنى بانه من المجاهرين برفض هذا الطغيان الداعين للانفتاح السياسى وهذا مايحسب له ويجعل كلامه وتقييمه للاحداث محل نظر واعتبار سواء اتفقنا معه ام لا لانه لن يكون محلا للتشكيك فيه ولا القول بعدم صدقه لأن الاعتراض على المؤتمر الوطنى أيام سلطانه يجعل الشخص ليس محلا للاتهام .

الدكتور حسن مكى علق على التطورات السياسية الراهنة معتبرا ان الثورة نجحت وحققت انجازاً كبيراً، واستدرك قائلاً: “لكن المشكلة في الوقت الراهن ضعف الأداء الحكومي في مقابلة المشكلات الكبيرة التي تواجهها والحكومة مشغولة بتصفية الحسابات”، وحذر من مغبة ذلك لأنه يؤدي الى تعريض البلاد لهزات.

ويجب على مناصرى الحكومة ان يثمنوا اقرار الدكتور حسن مكى لهم يتحقيق تحسن عام فى البلد لأن غالب الاسلاميين يرون هذه الحكومة أبعد ماتكون عن تحقيق أى انجاز ويعتبر راى حسن مكى هذا محلا للاحترام والتقدير ، ومن المهم التنبيه الى تحذيره من مايراه تصفية للحسابات تمارسها الحكومة وهذا لايليق بحكومة الثورة وشعارها حرية سلام وعدالة.

وقال الدكتور حسن مكي ليس هناك مشكلة في ملاحقة رموز النظام فى ظل قضاء مستقل يسير في محاكمة المتورطين بعيدا عن التسييس للعدالة وتتم مراجعات لقرارات المحكمة ، وتوقع الدكتور حسن مكى أن تستغرق محاكمة الرئيس المخلوع المشير عمر البشير سنوات وأردف: الشعب صبر على المعاناة وعليه أن يصبر على تحقيق العدالة، ونصح الحكومة بالابتعاد عن المواجهات والعمل على تحقيق الوفاق الوطني.

وهنا نلاحظ إشارة الدكتور حسن مكى لاكثر من قضية وحتى تناوله لبعض القضايا باكثر من زاوية لكن بشكل عام لابد من القول بصوابية دعوته الى رفض تسييس العدالة ، ولكن ليس هناك مايبرر توقع الدكتور ان تطول مدة محاكمة البشير وطلبه من الشعب الصبر على تحقيق العدالة كما صبر على المعاناة فهذا كلام لامعنى له ، ولاخلاف بيننا ان جرائم المخلوع كثيرة وكبيرة لكن لابد من وضع الجرائم المتشابهة والبت فيها دون تسريع مخل أو تطويل ممل .