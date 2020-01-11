شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

الكبار والنافذون فى الحركة الاسلامية ورجالات الصفين الاول والثانى فيها بل وحتى رجال الصف الثالث الذين ربما تمسهم بصورة مباشرة حلقات الاسرار عن جماعة الاخوان المسلمين التى تبثها قناة العربية هذه الايام هؤلاء يصيبهم الرعب من ما يمكن ان تكشفه هذه الحلقات الاسبوعية التى ينتظرها عامة الناس لينظروا كيف تمرس هؤلاء الاسلاميون على الكذب والنفاق وكيف انه لاشيئ يحجزهم عن الوقوع فى هذه المثالب وهاهم يهاجمون بعضهم ويكذبون بعض وقد انكشفوا للناس وتبين زيفهم وخداعهم بإسم الدين وممارستهم الدجل على الشعب وتغييب الحقائق كى لا يعرفهم الناس كما هم بعيدا عن المساحيق وادوات الزينة .

وفى هذا الباب نقرأ رد الدكتور غازى صلاح الدين على زميله بل ورئيسه فى الحركة والتنظيم على عثمان محمد طه عند تعليقه على قوله بمشاركة غازى فى الانقلاب الذى يقال ان ود ابراهيم واخرين حاولوا القيام به وعلى هذا الاساس تم اعتقال ود ابراهيم وبعض المتهمين.

غازى علق قائلا :

علي عثمان “كذوب” ولاعلاقة لي بإنقلاب ود إبراهيم

وفى تفاصيل الخبر :

كشف رئيس حركة الإصلاح الآن الدكتور غازي صلاح الدين العتباني معلومات جديدة عن ما أثير في قناة “العربية” حول علاقته بإنقلاب العميد “ود إبراهيم” ، ونفى غازي علاقته بالإنقلاب .

وقال إن علي عثمان محمد طه “كذوب” ، وأنه لا يؤمن بالإنقلابات التي يؤمن بها علي عثمان، وأضاف أنه كان نائماً عند تنفيذ الإنقلاب المزعوم وأن زوجته أخبرته نقلاً عن مدير مكتبه أن “في البلد إنقلاب”

ونحن نقرأ تعليق دكتور غازى هذا انما يعترينا استغراب شديد من دكتور غازى وهو يصف اخاه وشيخه على عثمان بالكذوب واستغرابنا ليس ناشئا من كون على عثمان ليس كذوبا فانه كذوب ونص وخمسة وانما نستغرب من غازى الذى هو أحد الكذابين ويجاهر بوصف غيره بالكاذب ونقول لدكتور غازى من منكم لايكذب يادكتور .