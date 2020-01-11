بعض آثار الرد الايراني على امريكا.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وجهت إيران ضربتها الى قاعدتى عين الاسد وحرير الامريكيتين انتقاما من امريكا وردا على عدوانها الجائر الذى أودى بحياة قائد فيلق القدس فى الحرس الثورى الايرانى الفريق قاسم سليمانى والقائد الحاج ابومهدى المهندس ورفاقهما الكرام ، وقد اختلف الناس فى تقييمهم لهذه الضربات الايرانية حتى ذهب البعض الذين اعماهم الحقد الى القول بان الضربات جاءت باتفاق وتنسيق بين إيران وامريكا وهو كلام لاقيمة له ولا اعتبار له عند ذوي الحجى لكن ماذا نفعل مع إعلام موجه يصنع الرأى العام ويسيطر على الساحة ويغيب الحقائق ويسهم فى تغبيش الرؤية فى الامة .

ولنا وقفة اولية هنا مع بعض تداعيات هذه الضربات الايرانية للقاعدتين الامريكيتين فى العراق ونقول :

ان هذه الضربة هى أول ضربة علنية توجهها دولة فى العالم الى امريكا منذ الحرب العالمية الثانية وهذا بحد ذاته يستحق التوقف عنده والانتباه له .

ويلزم القول ان قوة هذه العملية واهميتها ليست بعدد القتلى والجرحى رغم انه يستبعد جدا تصديق الادعاء الامريكى الذى تتضارب تصريحاته وتضطرب الى الحد الذى يقود الى الجزم بخلافه للواقع

ولاخلاف بين المنصفين ان هذه العملية كسرت الهيبة الأمريكية ووضعت حدا للخوف من امريكا التى كانت تسرح وتمرح بالمنطقة دون رادع أو رد من أحد .

ولابد من التأكيد ان هذه المعادلة الجديدة التى فرضتها إيران ومحور المقاومة ككل ترعب امريكا وحلفاءها اذ لم تعتد امريكا على من يقول لها السن بالسن والعين بالعين والبادى اظلم.

وامر آخر حير الأمريكان وزاد قلقهم هو تأكيد إيران على اعلى مستوياتها ان هذه الهجمات الصاروخية ليست هى الرد الذى تهدف إليه إيران وانما هو صفعة وستتبعها خطوات تكلل بتحقيق الهدف الذى عمل لاجله سليمانى وهو اخراج الأمريكان من المنطقة ويعتبر هذا الموقف الايرانى الواضح والاصرار عليه اهانة لامريكا وجبروتها ويجعلها تعيش فى حالة إستنفار مستمرة وقد نجح الايرانيون فى جعل الأمريكان فى قلق وارتباك دائم وهذا امر لم تعتده امريكا ولم يكن الناس يصدقون حدوثه .

ومن المهم جدا هنا الاشارة الى تسرب الشك لدى الكثيرين وبينهم الأمريكان انفسهم فى فاعلية أجهزتهم وراداراتهم المتطورة التي يتحصنون بها والتى باتت بلا أهمية ، اذ انه رغم كل هذه التحصينات إلا أن الصواريخ الإيرانية قد وصلت لمبتغاها .

وينظر الكثيرون فى العالم باستخفاف الى

محاولة أمريكا التقليل والتشكيك إعلامياً من أهمية هذه العملية لإيهام الناس وإلهائهم عن الإستراتيجية الجديدة التي فرضتها إيران ضدها ،من باب تضعيف محور المقاومة أمام جمهوره وأعداءه.

وان اردنا معرفة مدى الأثر النفسى للضربات الايرانية على القواعد الأمريكية ومدى قوتها لابد من معرفة مكانة قاعدة ⁧عين الأسد⁩ لدى الأمريكان ومن خلال هذه المعرفة بالقاعدة سنعرف مدى الضعف والهزيمة والعار الذي تشعر بها أمريكا الان ،والعزة و الإنتصار لدى إيران.

هذه بعض الاثار المترتبة على الهجمات الصاروخية الايرانية ضد القواعد العسكرية الأمريكية وهى اثار جديرة بالتوقف عندها والتأمل فيها .