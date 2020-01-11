عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم السبت 11 يناير 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الجريدة

اللجنة التمهيدية للهندسة الطبية: أسباب أمنية وسياسية وراء اختفاء عبد الغني صلاح

المنظمات: زيارة حمدوك لكاودا تحول شجاع في طريق بناء الثقة

السلطات تتحرى بشأن جثة مجهولة بالخرطوم

تجدّد الجدل بين قيادات المعارضة الرافضة والمؤيدة للدعم

الحرية والتغيير: جهود تجري لإصلاح جهاز الأمن

وحدة السدود: قرار فصل العاملين ليس له علاقة ببرنامج إزالة التمكين

الحداثة

سعيد أبو كمبال: الدعم لا يساعد الفقراء..ما يساعدهم حقيقة هو الإنتاج

الخرطوم تضع شروطًا صارمة لشركات النظافة

البدوي: رفع الدعم من شأنه تحصين الموازنة وتسهيل السيطرة على التضخم

حمدوك: طرح العلمانية قديم ومن أجلّ السلام سنناقش كلّ الموضوعات

الأمم المتحدة والترويكا تشيدان بتعاون الحكومة والحركة الشعبية

الموكب النسوي يطالب الحكومة الانتقالية بحماية النساء والفتيات

المهدي: سندعم الحكومة الانتقالية لحين إجراء انتخابات عامة

التيار

حمدوك: طرح الشعبية للعلمانية قديم

جثة عشريني جوار كبري المنشية تهزّ شرق النيل

وزير المالية: النظام البائد بطبع ما يعادل”220″ مليون دولار شهريًا لشراء الذهب

مصر تنفي حدوث أيّ تقدّم في مفاوضات سدّ النهضة الأخيرة بأديس أبابا

مواطنون يطالبون وزير الصحة بزيارة المستشفى ورؤية معاناة المرضى

اجتماع بين”الاتحاد الموحّد” و”الشعبية” يناقش سير مفاوضات جوبا

آخر لحظة

احتجاز (30) قطعة أرض لأشقاء البشير وملاحقة وزير أسبق

حمدوك: صلاحيات وزير الداخلية محدودة وقانون جديد للشرطة

الحكومة: (65%) من السكان تحت خط الفقر

وزير المالية يكشف معلومات صادمة عن الموازنة

اليوم التالي

حمدوك: “ماتشيلوا هم مناقشة العلمانية وتقرير المصير”

القبض على أسامة عبد الله قبل سفره إلى تركيا

جبريل: الحكومة تخالف شعارات الثورة بإيقافها الصحف والقنوات

عمار أمون: زيارة حمدوك إلى كاودا تدعم جلسات التفاوض مع الحكومة

“البعث” يسلم ملف حول إعدام ضباط “28 رمضان” إلى لجنة التحقيق

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أخبار اليوم

حمدوك: العلمانية مطروحة في مفاوضات جوبا

افادات جديدة لوزير المالية الاتحادي حول موازنة 2020

الهلال يتطلّع لتكرار سيناريو”رادس” أمام النجم الساحلي بـ”الجوهرة الزرقاء” الليلة

تكوين لجنة لتفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩م وإزالة التمكين بالزكاة

الوطن

حمدوك: طرح العلمانية قيد البحث والتفاوض

وحدة السدود: فصل العمال لا علاقة له بإزالة التمكين

الصوفي ينتقد قرارات التفكيك

أمون لحمدوك: عليك بمطالب النوبة لتحقيق الوحدة

الانتباهة

حجز 30 قطعة أرض لأشقاء البشير بكافوري

المالية تخصص500 جنيه بدل مواصلات للمواطنين

تقطيع أوصال سيّدة وذبح شاب بالخرطوم

تحالف دول البحر الأحمر..هل ستشرك إسرائيل

الهلال في أشرس نزال أمام النجم الساحلي في مجموعات الأبطال

صحة الخرطوم تكوّن أتيامًا لمراقبة المعامل الخاصة

المهدي: أزمة زواج و75 من الشباب عازبون

وزير المالية يعلن وضع أساس مطار ثورة ديسمبر ومترو الخرطوم

الصيحة

وزير المالية:150 مليار جنيه عجز موازنة2020م

المرززي يلغي سياسة تقيد السحب عبرالصرّاف الآلي

مصرع مواطن بنيران الشفتة الإثيوبية

العثور على جثة مجهولة قرب كوبري المنشية

محمد عبد الكريم يدعو السودانيين إلى الخروجلتصحيح مسار الثورة

مصادر: منظمة معارج تمتلك قطعًا كثيرة بكافوري

جمال الوالي: لا مساومات لسلامة موقفنا ولم تتح لنا فرصة للاحتكام إلى القانون

السدود: فصل بعض العاملين ليس له علاقة ببرنامج إزالة التمكين

السوداني الدولية

الخارجية تعتزم إعفاء70 سفيرًا و120 دبلوماسيًا وإداريًا

وزارة الدفاع الأمريكية تناقش الترتيبات الأمنية في السودان بمشاركة مناوي

الحركة الإسلامي تشكّل لجنة تحقيق حول تسريبفيديو اجتماعاتها لـالعربية

توقعات بصعود الدولار إلى100 جنيه

الري والزكاة تشرعان في تفكيك التمكين

رئيس مجلس الوزراء: حركات الكفاح المسلّح شركاء في الثورة

كافي الطيار يغادر لقاء حمدوك بكادوقلي غاضبًا

وزير المالية: عجز الميزانية150 مليار جنيه