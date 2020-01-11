شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشفت متابعات كفرووتر الدقيقة أن الهلال استقبل بطاقة المدافع العاجي ديدي وسيقوم خلال الساعات المقبلة بالحاقه بالكشف الافريقي وبات اللاعب متاحا امام صدقي.

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كانت هذه تفاصيل خبر وصول بطاقة العاجي ديديه واللاعب بات مؤهلا امام حمادة صدقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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