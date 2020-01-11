ترامب: السعودية دفعت مليار دولار مقابل قوات إضافية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه أبلغ السعودية بضرورة دفع تكاليف أي قوات أمريكية إضافية في المنطقة، وإن السعوديين استجابوا.

وفي مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، قال ترامب أبلغت السعوديين بأنهم بلد غني جدا، وعليهم أن يدفعوا مقابل القوات الإضافية، وقاموا بالفعل بإيداع مليار دولار لدينا.

وتابع: “إنها دول غنية، وعليها أن تدفع مقابل ذلك”.

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