مجدداً.. مواقع مصرية تؤكد رحيل صدقي عن الهلال اليوم السبت

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قال مواقع مصرية طالعتها (سودانا فوق) اليوم السبت ان محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة نجح في التوصل لاتفاق مع المدير الفني الجديد للفريق الأول، وذلك لخلافة حسام حسن المدرب الحالي،وسيرحل حسام حسن وجهازه المعاون عن سموحة عقب مباراة الفريق المقبلة أمام حرس الحدود المقرر إقامتها غداً الأحد في الدوري المصري،وعلم أن حمادة صدقي المدير الفني للهلال السوداني هو المدير الفني الجديد للفريق السكندري،وسيعود صدقي لمصر عقب الانتهاء من مباراة فريقه أمام النجم الساحلي التونسي المقرر إقامتها مساء السبت في السودان بدوري أبطال أفريقيا. المادة السابقة دونالد ترامب يدعي إنقاذ إثيوبيا ويلمح لأحقيته في جائزة نوبل للسلام! المقالة القادمة ترامب: ترامب: السعودية دفعت مليار دولار مقابل قوات إضافية

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