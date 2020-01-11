الاتحاد الأوروبي: موقفنا مختلف عن موقف واشنطن بشأن الاتفاق النووي الإيراني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن موقف الاتحاد الأوروبي مختلف عن موقف الولايات المتحدة بشأن الاتفاق النووي الإيراني.

بروكسل – سبوتنيك. قال بوريل في مؤتمر صحفي عقب اجتماع استثنائي على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في حديثه عن الشأن الإيراني وخطة العمل المشتركة “موقفنا مختلف بشكل واضح عن موقف واشنطن بشأن الاتفاق النووي الإيراني ونحن نعمل جهدنا لعدم تحويل الملف إلى مجلس الأمن” مضيفا “نريد أن نلتزم بهذا الاتفاق، ولذلك نريد من إيران أن تلتزم بدورها بشكل كامل ببنود الاتفاق”.

وتابع بوريل “الحوار مهم ونحن لا نقصي أحداً من الحوار، وقد دعوت وزير الخارجية الإيراني للقدوم إلى بروكسل والمناقشة ولكنه لم يستطيع القدوم”.

وفيما يخص الوضع في منطة الشرق الأوسط، قال بوريل إن المنطقة لا تحتمل حربا أخرى، مؤكدا استمرار الاتحاد الأوروبي في دعم العراق “المنطقة لا تتحمل حربا أخرى، وندعو كل الأطراف إلى الهدوء وضبط النفس. ستذهب جهود الجميع سدى خاصة في مكافحة “داعش” الوضع الحالي يتطلب حلا سياسيا وحشد جهودنا السياسية لخفض التصعيد ودعم العملية السياسية، ومن خلال هذا سنستمر بدعم العراق. علينا أن نتجنب العنف هذا سيكون خطيرا علينا وسيمحو جهود بُذلت لسنوات من أجل بناء هذا البلد”.