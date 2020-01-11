ترامب سيوسع قرار “حظر السفر” الى أمريكا ليشمل دول جديدة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت تقارير صحفية عالمية أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بصدد إصدار قرار جديد، يوسع من قرار “حظر السفر” المفروض على بعض الدول إلى الولايات المتحدة.

وينوي البيت الأبيض، وفقا لوكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، أن يوسع قرار حظر السفر ليشمل المزيد من الدول.

ونقلت الوكالة الأمريكية عن 4 مصادر مختلفة في البيت الأبيض، تأكيدهم أن قرار الحظر الجديد قيد الدراسة وقد يعلن عنه في وقت لاحق.

وأطلعت “أسوشيتد برس” على وثيقة تضع فيها الولايات المتحدة الدول التي ستتأثر بقرار حظر السفر، وأكد مصدرين صحة تلك الوثيقة، ولكن اشترطا عدم الكشف عن هويتهما لأنهما ليسا مخولين بالحديث مع الإعلام.

وسيتضمن قرار “حظر السفر” الجديد عدد من الدول التي سبق وصدر بحقها قرار تنفيذي في يناير/كانون الثاني 2017، فيما ستغيب دول مثل العراق والسودان وتشاد، بعد جولات تقاضي واسعة.

ومن المقرر أن يتضمن قرار “حظر السفر” 5 دول ذات أغلبية مسلمة، وهي: إيران وليبيا والصومال وسوريا واليمن، ولكن قرر ترامب أن يضم إلى جانب تلك الدول دولتين جديدتين وهما: فنزويلا وكوريا الشمالية.

ورفض البيت الأبيض الرد أو تأكيد صحة تلك التقارير أو الوثائق.

ورجحت مصادر أن يتم إعلان القرار بالتزامن مع الذكرى السنوية الثالثة لقرار حظر السفر الأول لترامب في 27 يناير/كانون الثاني 2017.