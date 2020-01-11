الهلال يتطلّع لتكرار سيناريو”رادس” أمام النجم الساحلي بـ”الجوهرة الزرقاء” اليوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

يتطّلع الهلال السوداني عندما يستقبل ضيفه النجم الساحلي اليوم”السبت” إلى تحقيق فوزٍ آخر في المرحلة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا ليقترب أكثر من التأهل إلى الدور القادم.

وفي المقابل، يأمل النجم بقيادة مدربه الإسباني خوان كارلوس غاريدو الى استعادة التوازن خصوصًا أنّ الفريق يمتلك تشكيلة قوية يقودها هداف المسابقة الجزائري كريم العريبي إلى ياسين الشيخاوي وإيهاب المساكني.

وفي المرحلة الثالثة من المنافسة، نجح الهلال في تحقيق فوزًا تاريخيًا برادس، عندما تغلّب على النجم بهدفٍ سجلّه اللاعب أطهر الطاهر ليحصد ثلاث نقاطٍ غالية.

ويعتبر التنافس في هذه المجموعة الأقوى بين المجموعات الأربع لأنّ كل من النجم الساحلي والأهلي والهلال يملك”6″ نقاط، في حين لا يزال بلاتينيوم دون نقاط.

من جانب آخر، يسعى الأهلي المصري الى تحقيق فوزه الثالث تواليا عندما يحل ضيفاً على بلاتينيوم من زيمبابوي في هراري السبت.

وينشد المدرب السويسري رينيه فايلر ان يواصل فريقه الانتصارات المتتالية قارياً على غرار مسابقة الدوري المحلي.

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ويغيب عن “نادي القرن” هدافه في المسابقة حسين الشحات، ما يزيد المسؤولية على وليد سليمان والتونسي علي معلول وأيمن اشرف ومحمود كهربا.

ويتواجه الترجي مع مضيفه فيتا كلوب الكونغولي في المجموعة الرابعة، ومازيمبي مع ضيفه بريميرو أوغوستو الأنغولي في الأولى، وماميلودي صنداونز مع ضيفه اتحاد العاصمة الجزائري في الثالثة.

في المواجهة الأولى، يحلّ الترجي الساعي إلى اللقب الثالث توالياً والخامس في تاريخه وهو متصدر المجموعة الرابعة”7″ نقاط ضيفاً على فيتا في كينشاسا السبت، وهو يفتقد إلى أربعة لاعبين هم الغاني كوامي بونسو والقائد خليل شمام وسامح الدربالي ورائد الفادع بسبب إصابات متنوعة.

وفي المجموعة الأولى، يستضيف مازيمبي المتصدر (7 نقاط) على ملعبه في لوبومباشي وبين جماهيره بريميرو أوغستو السبت، حيث يأمل حسم مسألة التأهل الى ربع النهائي

وفي المجموعة الثالثة، يحتاج ماميلودي المتصدر (7 نقاط) الى الفوز على ضيفه اتحاد العاصمة وعدم خسارة الوداد المغربي أمام بترو أتلتيكو الأنغولي ليضمن تأهله الى الدور المقبل.

ويأمل الفريق الجزائري ان يثأر لخسارته في البليدة امام صنداونز (صفر-1) الأسبوع قبل الماضي. وتذمر المدرب بلال دزيري من ان فريقه يعاني من ضغط المباريات والبرمجة السيئة التي جعلت لاعبيه عرضة للإصابات المستمرة، مضيفا “على اللاعبين التفكير في كيفية العودة بالنقاط الثلاث من جنوب إفريقيا. اللاعبون عازمون على رفع التحدي، والدفاع عن حظوظنا إلى آخر لحظة”.

ويسعى الوداد الى تجديد فوزه على بترو أتلتيكو في لواندا السبت، بعد أن فاز ذهابا 4-1 في الدار البيضاء بفضل ثلاثية مهاجمه السابق أيوب الكعبي الذي أنهى عقد الإعارة وعاد لفريقه الأصلي هيبي الصيني.