مدمرة أمريكية ترتكب حادثا خطيرا في بحر العرب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: نشرت البحرية الأمريكية فيديو “حادث خطير” في بحر العرب.

ويُظهر الفيديو لحظة اقتراب مدمرة “فاراغوت” الأمريكية من سفينة عسكرية روسية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أن المدمرة الأمريكية انتهكت قواعد الملاحة حين سارت نحو قطع الطريق على السفينة الروسية، مشيرة إلى أن السفينة الروسية تمكنت من تجنب الصدام مع السفينة الأمريكية بعد أن قامت بحركة ماهرة.

ومن جانبها وصفت وزارة الدفاع الأمريكية الحادث بالخطير، مدعية أن المسؤولية تقع على عاتق البحارة الروس. سبوتنيك

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