محمد المعتصم خارج حسابات الهلال

الخليج 365 : أعلن نادي الهلال الخرطوم الاستغناء عن اللاعب محمد المعتصم”الجمعة”، وبالمقابل قام بتصعيد كلاً من حليبي ودوشكا،وكان النادي الأزرق قد تعاقد مع عبد الرؤوف لاعب هلال الابيض في آخر اللحظات.

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