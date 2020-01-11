وفد ايطالي للوقوف على منتجات النعام

قام وفد من وزارة الثروة الحيوانية والسمكية التابع لادارة الانتاج الحيواني برئاسة د.صلاح الدين محمد احمد مختار الخبير في مجال انتاج الجلود امس الجمعة، بزيارة تفقدية لمزرعة النعام النموزجية بمحلية شرق النيل التابعة للقطاع الخاص وذلك دعما للتوسع التجاري لزيادة الانتاج والانتاجية، معلنا ان الزيارة جاءت في اطار الوقوف علي انتاج النعام والاطلاع علي الخطة المستهدفة بادخال لحوم النعام والاستفادة من مخلفاتها المختلفة من انتاج الجلود والريش والبيض وكذلك الوقوف علي مراحل الانتاج النهائية من المزرعة والفقاسة ومعرض جلود النعام.

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واكد صلاح الدين خلال الزيارة التفقدية بحسب صحيفة السوداني الدولية، ان النعام يمثل ذات قيمة عالية تدعم القطاع الاقتصادي بالعملات الصعبة. وايضا لها فوائد عديدة اخرى تستخدم كعلاج لبعض الحالات المرضية ومستحضرات التجميل.

وتجدر الاشارة الى انه سوف يصل وفد مختص في هذا المجال من ايطاليا في القريب العاجل للوقوف والتعرف اكثر على منتجات المزرعة و امكانياتها ودعمها حتي تصل صادراتها الي اسواق الخليج واوربا.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)