صديف يوسف يمثل أمام محكمة الجرائم غداً

التاريخ: 11-يناير-2020 فى : أخبار 12 مشاهدة يمثل القيادي بـ”قوى الحرية والتغيير” عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي صديق يوسف غداً الأحد أمام محكمة جرائم المعلوماتية بسبب بلاغ ضده من قبل قوات الدعم السريع. Advertisements ووفقاً لمصادر فإن السلطات أطلقت سراح صديق يوسف في نوفمبر الماضي بعد مثوله أمام قسم شرطة بحري والاستماع لأقواله. وكانت قوات الدعم السريع بحسب صحيفة الصيحة، قد دونت بلاغاً في مواجهة يوسف بعد اتهامه لها بإرتكاب جرائم في دارفور، ولعبها دوراً في فض اعتصام القيادة العامة، وهو ما اعتبرته الدعم السريع منافياً للحقيقة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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