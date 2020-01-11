المهنيون بوزارة المالية مستاءون من تجاهل الوزير لنصائحهم

أصدر تجمع المهنيين بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بيانا كشفوا فيه عن تجاهل وزير المالية لنصائح لجنة المهنيين.

وأبدوا استياءهم ونطوا وقفة احتجاجية بالوزارة امس الاول، اعتراضاً على السياسات التي يتبعها الوزير والتي لا تلبي مطالب الثورة بحسب البيان.

Advertisements

وأبدى المهنيون اعتراضهم على قبول الوزير استقالة وكيل الوزارة امنة احمد سعد في الوقت الذي يكلف فيه منسوبي النظام السابق على حد تعبيرهم. واعلنوا عزمهم رفع مذكرة لرئيس مجلس الوزراء تحتوي على مطالبهم وتوضيح سياسة الوزير التي لا تحقق الاهداف المنشودة.

وكشفوا بحسب صحيفة السوداني الدولية، عن رفضهم لسياسة الوزير وعدم عقد اي اجتماع مع الوزير، واعلنوا عزمهم الدفع بمذكرة لرئيس اللجنة العليا لازالة التمكين والمطالبة بتعيين وزير دولة من قوى الحرية والتغيير، وتعيين الوكيل آمنة بصورة رسمية.

وكانت وكيل المالية المكلف آمنة احمد سعد قد دفعت باستقالتها للوزير وقبل انهاء التكليف فوراً.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)