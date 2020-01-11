كافي طيار يغادر لقاء حمدوك بكادوقلي غاضباً

التاريخ: 11-يناير-2020
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غادر العقيد كافي الطيار لقاء جمع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بالفعاليات السياسية والتنفيذية والمجتمع المدني بولاية جنوب كردفان امس الجمعة بكادوقلي غاضبا من هتافات شباب الثورة داخل القاعة بسقوط الادارة الاهلية بالولاية، حيث هتف شباب الثورة ولجان المقاومة “ادارة اهلية تسقط بس”. عند تقديم ممثل الادارة الاهلية الامير محمود عبد الله مراد لتقديم كلمته مما اثار غضب العقيد كافي لجهة انه عضو في الادارة الاهلية ويحمل لقب “امير”. وعندما انتهى الامير مراد من كلمته هتف الحضور من شباب الثورة ولجان المقاومة مرة اخرى بسقوط الادارة الاهلية، وخرج الطيار من القاعة غاضباً رغم محاولات اللواء ركن رشاد عبد الحميد والي ولاية جنوب كردفان تهدئة غضب الطيار من على المنصة من خلال الاشارة له باصبعه بالهدوء وعدم الغضب.
وانقسم الحضور بحسب صحيفة السوداني الدولية بين مؤيد لخروج الطيار من القاعة وثورة غضبه وبين مستنكر لهذا التصرف الذي اعتبروه عدم احترام للضيف الكبير حمدوك ووالي الولاية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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