التاريخ: 11-يناير-2020
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قال رئيس مجلس إدارة صحيفة (السوداني) جمال الوالي أنه لا مجال لأي مساومات لعودة الصحيفة للعمل، وذلك لسلامة موقفه.
وأكد الوالي عدم اتصال أية جهة به في هذا الصدد، وعدم استلامهم أي قرار مكتوب حول إيقاف (السوداني).
وأشار الوالي في رده على استفسار بإحدى المجموعات الصحفية بحسب صحيفة الصيحة، إلى أنه حتى اللحظة لم تثبت اللجنة أن مال (السوداني) هو مال الدولة، وأضاف بأن الصحيفة لم تستلم القرار ولا تعلم حيثياته ولم تتح لها الفرصة للاحتكام إلى القانون، ولفت إلى أن ما يُكتب في الأسافير ليس صحيحاً، وقال “لن نقبل أي مساومة لسلامة موقفنا”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر جمال الوالي: لا مساومات لسلامة موقفنا ولم تتح لنا فرصة للاحتكام إلى القانون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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