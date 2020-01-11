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الكشف عن حراك لاقحام الادارة الاهلية في أحزاب سياسية

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 11-يناير-2020

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الكشف عن حراك لاقحام الادارة الاهلية في أحزاب سياسية

 

طالب آدم كوكو عبد الرحمن امين قبيلة المسبعات بولاية الخرطوم، بمناهضة حراك تقوده قيادات من الادارة الاهلية لاقحام عضوية الادارة الاهلية في احزاب سياسية.

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وقال كوكو لصحيفة السوداني الدولية، ان الادارة الاهلية في السودان رغم ما اصابها الا انها لها ثلاث صلاحيات لا توجد لدى الاحزاب وعددها في صلاحية قانونية ممثلة في محاكم العمد، وصلاحية ادارية ممثلة في فض النزاعات ورتق النسيج. ونبه الى ان كل ناظر وعمدة وقائد بالادارة الاهلية يعتبر ضمن من يبسطون الامن بمنطقته، واشار الى عدم الحجر على الناس المنتمين للادارات الاهلية حال اراد احدهم الانتماء الى حزب.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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