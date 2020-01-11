الحركة الاسلامية تشكل لجنة تحقيق حول تسريب (فيديو اجتماعاتها) لـ (العربية)

التاريخ: 11-يناير-2020
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شكلت الحركة الاسلامية السودانية لجنة تحقيق حول كيفية وصول اشرطة فيديو لقناة “العربية” عن اجتماعات الشورى للحركة التي عرضتها القناة ضمن سلسلة وثائقية بعنوان “الأسرار الكبرى”.
وقالت مصادر بحسب صحيفة السوداني الدولية، ان لجنة التحقيق ستخضع عدداً من منسوبي امانة الاعلام للحركة الاسلامية ومقرر للشورى خلال الفترة التي ظهرت من خلالها تسريبات الاجتماعات.
وتضع الحركة الاسلامية اجراءات تأمينية على وثائقها منذ تأسيسها ولكن تسريب الاشرطة الى قناة العربية جعلها تراجع ذلك، بحسب المصادر.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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