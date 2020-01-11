وزارة الدفاع الاميركية تناقش الترتيبات الأمنية في السودان بمشاركة مناوي

شارك رئيس حركة جيش تحرير السودان مني اركو مناوي في الورشة الدولية عن مستقبل الترتيبات الامنية في السودان الذي نظمها المركز الافريقي للدراسات الاستراتيجية التابعة لوزارة الدفاع الامريكية ومعهد السسلام الامريكي، في الفترة من السابع الى التاسع من يناير 2020 في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا.

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ونظمت الفعالية خصيصاً بحسب صحيفة السوداني الدولية، للتداول حول الخيارات الممكن التي تناسب الترتيبات الامنية المقبلة في السودان في ظل التغيير السياسي الذي يجري.

وناقشت الورشة جملة من الاوراق ذات الصلة بالموضوع قدمها خبراء عسكريون ومدنيون من الدول الافريقية ومن مراكز الدراسات الاستراتيجية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)