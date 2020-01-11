(الخارجية) تعتزم إعفاء (70) سفيراً و(120) دبلوماسياً وإدارياً

التاريخ: 11-يناير-2020 فى : أخبار 82 مشاهدة كشف مصدر دبلوماسي رفيع في تصريح عن ان اللجنة المختصة بـآلية التقصي لتنفيذ القانون تفكيك نظام الانقاذ أكملت المرحلة الأولى من عملها. Advertisements ورفعت توصياتها للجنة العليا بحسب صحيفة السوداني الدولية، لازالة التمكين بمجلس الوزراء نوطئة لاصدار قرارات اقالة اكثر من 70 سفيراً وعدد أكثر من 120 دبلوماسياً وادارياً، كان قد تم التحاقهم للعمل بوزارة الخارجية عبر بوابة سياسة التمكين التي اقرها النظام البائد والتي لم تتقيد بلائحة مداخل الخدمة الخدمة المدنية. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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