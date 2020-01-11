تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية الصيحة: * وزير المالية: (150) مليار جنيه عجز موازنة 2020م * المركزي يلغي سياسة تقييد السحب عبر (الصراف الآلي) * مصرع مواطن بنيران الشفتة الإثيوبية.. العثور على جثة مجهولة قرب كوبري المنشية * حمدوك: زيارة “كاودا” ستفتح آفاقاً للسلام وطرح “العلمانية” يناقش في المفاوضات * محمد عبد الكريم يدعو السودانيين إلى الخروج “لتصحيح مسار الثورة” * الكشف عن امتلاك منظمة معارج قطع أراضِ كثيرة بكافوري آخر لحظة: * احتجاز (30) قطعة أرض لأشقاء البشير وملاحقة وزير أسبق * حمدوك: صلاحيات وزير الداخلية محدودة وقانون جديد للشرطة * تحويل دار “الوطني” بسنار لمركز لعلاج السُكري * السدود: المستغنى عنهم لا يمكن الاستفادة منهم بالوزارة السوداني الدولية: * (الخارجية) تعتزم إعفاء (70) سفيراً و(120) دبلوماسياً وإدارياً * الحركة الإسلامية تشكل لجنة تحقيق حول تسريب (فيديو اجتماعاتها) لـ(العربية) * توقعات بصعود الدولار إلى (100) جنيه Advertisements * الري والزكاة تشرعان في تفكيك التمكين الجريدة: * اللجنة التمهيدية للهندسة الطبية: أسباب أمنية وسياسية وراء اختفاء عبد الغني صلاح * المنظمات: زيارة حمدوك لـ”كاودا” تحول شجاع في طريق بناء الثقة * السلطات تتحرى بشأن جثة مجهولة بالخرطوم المجهر: * “حمدوك”: دعوة “الحلو” لعلمانية الدولة أمر قديم ويناقش الآن في المفاوضات * العثور على جثة سيدة مقطوعة الرأس واليدين بالخرطوم الدار: * وزير المالية: 150 مليار عجز موازنة 2020م * النيابة العامة تستجوب شقيق الرئيس المخلوع ومامون حميدة * متهم يطعن شقيقه الأصغر ويرديه قتيلاً في الحال * الفنانة جواهر تلغي حفلة بورتسودان بسبب الأحداث الأمنية * ديوان الزكاة يصدر قراراً بإزالة التمكين * تحويل دار “الوطني” بسنار لمركز لعلاج السكري الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم السبت الموافق 11 يناير 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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