البلاط السلطاني في دولة عمان يعلن وفاة السلطان قابوس بن سعيد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن ديوان البلاط السلطاني في دولة عمان، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت وفاة السلطان قابوس بن سعيد مساء الجمعة.

وقالت وكالة الأنباء العمانية على موقعها وحسابها في “تويتر”: “ينعي ديوان البلاط السلطاني المغفور له بإذن الله تعالى مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور المعظم” الذي توفي مساء الجمعة 10 يناير.

كما أعلن الديوان السلطاني الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين المقبلة.

​وحكم السلطان قابوس (79 عاما) الدولة الخليجية منذ توليه السلطة في انقلاب غير دموي عام 1970 بمساعدة بريطانيا، ولم يكن لدى قابوس أطفال ولم يعين خليفة له علانية.

وعانى السلطان قابوس من مرض عضال منذ عام 2014، وفي السابع عشر من ديسمبر/كانون الأول الماضي أعلن الديوان السلطاني أن السلطان قابوس غادر البلاد إلى بلجيكا، في رحلة علاجية وذلك لإجراء بعض الفحوصات الطبية.