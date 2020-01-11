التعادل يحسم مواجهة شبيبة القبائل والرجاء البيضاوي

الخليج 365 :

حسم التعادل بدون أهداف نتيجة مباراة شبيبة القبائل الجزائري ونظيره الرجاء البيضاوي المغربي ضمن المرحلة الرابعة من منافسة أبطال إفريقيا التي جرت مساء اليوم”الجمعة”.

ويتصدّر الترجي التونسي المجموعة الرابعة برصيد”7″ نقاط، وهي ذات النقاط للرجاء البيضاوي المغربي الذي يحتلّ المركز الثاني،فيما يجمع شبيبة القبائل”4″ نقاط.