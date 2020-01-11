تصريحات مدرب النجم الساحلي قبي لقاء الهلال اليوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أقرّ مدرب النجم الساحلي خوان كارلوس بقدرة فريقه على العودة في المباريات الصعبة، مشيرًا إلى أنّه سيواجه منافسًا قويًا ويملك الطموح.

وقال خوان في تصريحاتٍ خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم”الجمعة” إنّه يخوض مباراة الغد أمام الهلال السوداني لتأكّيد المصير.

Advertisements

وتابع” الكلّ أصبح متاح في توليفة الفريق على غرار الايفواري كوليبالي، الذي تمت إضافته قاريًا في الفترة الأخيرة”.

وأوضح الفرنسي كارلوس أنّ الحرارة والبرودة لن تؤثّر على رغبتهم في تحقيق الفوز وحصد العلامة الكاملة.

وأكمل” سنلعب بقوةٍ أمام الهلال لإظهار شخصية الفريق الكبير، وعلينا فعل ذلك”.