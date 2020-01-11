موعد مباراة الهلال السوداني والنجم الساحلي اليوم في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

يستضيف ملعب الجوهرة الزرقاء” في مدينة أم درمان، مباراة الهلال السودان والنجم الساحلي التونسي مساء اليوم السبت ضمن الجولة الرابعة لفرق المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا .

ويتقاسم الهلال السوداني الأهلي المصري والنجم الساحلي صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط لكل فريق.

وتنقل مباراة الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي عند الساعة التاسعة حسب توقيت الخرطوم والعاشرة حسب توقيت مكة والحادية عشر بتوقيت الامارات وتنقل في بث مباشر عبر قناة beIN Sports HD 1 .

وتمسك مدربا الهلال السوداني، حمادة صدقي المصري، والنجم الساحلي، جاريدو الفرنسي، بخيار الانتصار فقط، في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء الجمعة، بستاد الهلال “الجوهرة الزرقاء” في مدينة أم درمان، وذلك قبل مواجهة الفريقين، مساء اليوم السبت.

وقال المدير الفني لفريق الهلال حمادة صدقي: “مباراة النجم على أرضنا أصعب من مباراتنا معه في الجولة السابقة، رغم أن الفريق عاد بالفوز من خارج ملعبه، فهو الآن مطالب بتكرار الفوز في أم درمان”.

وأضاف: “الفوز يجعل فريقي قريبا من الترشح للمرحلة التالية”، مشددا على أن الهلال لن يرضى بغير الفوز على النجم الساحلي.

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وتمنى صدقي لو أن الهلال وجد ما بين مباراة النجم الساحلي السابقة والحالية، فرصة لخوض العديد من المباريات بالدوري السوداني للوقوف على كل صغيرة وكبيرة، لكن الدوري توقف واضطر إلى خوض مباراة ودية، استفاد منها بعض الشيء وأكمل تأهيل الفريق في بقية التدريبات.

من جانبه، قال مدرب النجم الساحلي جاريدو: “المباراة ستكون صعبة، والهلال فريق كبير، وكذلك النجم الساحلي فريق كبير له صولاته وجولاته في قارة إفريقيا”.

واعترف جاريدو بأن فريقه يمر بنكسات في المرحلة الحالية، لكنه قادر في مثل هذه التحديات، كمباراة الهلال ، على العودة مجددا بشكل أقوى.

وأضاف: “ليس أمام فريقي سوى تحقيق الانتصار على الهلال، وغير ذلك ستصبح الأمور صعبة ومعقدة، فالانتصار على الهلال يعني احتفاظ النجم الساحلي بإحدى ورقتي التأهل للمرحلة التالية”.

وعن تأثير غياب المهاجم الكبير وقائد الفريق ياسين الشيخاوي، قال مدرب النجم الساحلي: “لديى 18 لاعبا جهزتهم بدنيا ونفسيا لمباراة الهلال، مباشرة بعد مباراة تونس، وأي لاعب فيهم يدخل التشكيل سيكون أفضل من زميله، وأنا أثق بهم”.

واختتم: “مثلما انتصر علينا الهلال في تونس، فإننا سوف نسعى للانتصار عليه على أرضه وبين جمهوره، ولقد هيأنا لاعبينا للتعامل مع هذه العوامل، وفريقي قادر على الانتصار”.