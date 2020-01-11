توقعات بصعود الدولار إلى”100″ جنيه بالسوق الموازي بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : توقّع مراقبون اقتصاديون أنّ يصعد سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازي بالبلاد إلى”100″ جنيه. وقالت صحيفة السوداني الدولية الصادرة اليوم”السبت” إنّ السوق الأسود شهد صعودًا كبيرًا للعملات في سعر شراء الدولار الذي وصل إلى”89.500″ وإلى”90″ جنيهًا لسعر البيع مقابل”89″ جنيهًا للشراء. وتوقّع مراقبون تراجع أكثر للجنيه السوداني أمام الدولار خلال الأيام القادمة.

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