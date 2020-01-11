وزير خارجية إيران: نأسف بشدة على إسقاط الطائرة الأوكرانية عن طريق الخطأ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عبر وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، اليوم السبت، عن أسفه الشديد بعد إعلان القوات المسلحة الإيرانية مسؤوليتها عن إسقاط الطائرة الأوكرانية عن طريق الخطأ.

وكتب ظريف بعد وقت قصير من نشر بيان القوات المسلحة، عبر حسابه بموقع “تويتر”: “إنه يوم حزين. النتائج الأولية للتحقيق الداخلي للقوات المسلحة: خطأ بشري في وقت الأزمة الناجمة عن المغامرة الأمريكية أدى إلى كارثة”.

وأضاف: نأسف بشدة ونقدم اعتذارنا وتعازينا لشعبنا ولأسر جميع الضحايا وللدولة المتضررة الأخرى”.

وذكر التلفزيون الإيراني الرسمي، نقلا عن بيان لهيئة الأركان الإيرانية، صباح اليوم السبت، أن الطائرة الأوكرانية أسقطت عن “غير قصد” نتيجة التهديدات الأمريكية بضرب 52 نقطة في إيران، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني إن الطائرة الأوكرانية حلقت بالقرب من أحد المراكز الحساسة للحرس الثوري”، لافتا إلى أنه “ستتم محاسبة الأطراف المسؤولة عن ذلك”.

وأشار البيان، الذي صدر صباح السبت، إلى أن:

“الطائرة أصيبت بشكل غير متعمد، مؤكدا أن المسؤولين المتخصصين في الحرس الثوري سيقومون بتقديم معلومات مفصلة للإعلام عن كيفية وقوع الحادثة”.