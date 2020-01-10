اتفاق بين “البعث” و”اتحاد قوى الأمة”

اتفق حزبا البعث السوداني واتحاد قوى الأمة (أقم) على ضرورة قيام تحالف لإسناد المرحلة المقبلة ودفع عملية السلام والوحدة بالبلاد ومواجهة التحديات الماثلة التي تتطلب التنسيق والتعاون بين كل القوى السياسية غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير من أجل دفع عجلة التنمية والوصول بالبلاد إلى بر الأمان.

جاء ذلك خلال اجتماع للطرفين بحسب (سونا)، حيث مثل حزب البعث السوداني الأستاذ محمد وداعة عضو المكتب السياسي للحزب القيادى بالحرية والتغيير بينما مثل حزب اتحاد قوى الأمة (أقم) كل من الأستاذ محمود عبد الجبار رئيس الحزب والأمين السياسي الأستاذ صابر حامد شرف الدين.

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وتناول الاجتماع الوضع السياسي الراهن وخلص إلى ضرورة قيام تحالف لإسناد وإنجاح الفترة الانتقالية من الأحزاب والقوى السياسية غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير ما عدا النظام البائد وقواه الأساسية. ورفض الاجتماع مصادرة الصحف بإجراءات إدارية والتضييق على الإعلام، داعيا إلى ضرورة الاحتكام للقضاء فيما يمس الحريات الصحفية.

وأكد الاجتماع على ضرورة تبني السودان سياسة خارجية متوازنة وعدم الخضوع لأيٍّ من المحاور الإقليمية والدولية

الخرطوم (أخبار الخليج 365)