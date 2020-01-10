في ختام زيارة تاريخية.. حمدوك يعود إلى الخرطوم

وصل دكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء إلى الخرطوم مساء اليوم في ختام زيارة تاريخية إلى مدينة كاودا معقل الحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو.

وقال حمدوك في تصريحات صحفية بمطار الخرطوم بحسب (سونا)، إن الزيارة تلبية لدعوة من القائد عبد العزيز الحلو، مشيداً بالاستقبال الذي حظوا به قائلاً: “استُقبلنا بشكل نعجز عن وصفه من المدنيين والعسكريين”.

وأضاف: “من خلال الزيارة أحسسنا برغبة صادقة في السلام”. مشيرا إلى أن الزيارة ستفتح المجال واسعاً لتحقيق السلام في فترة وجيزة.

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وأبان حمدوك أن الزيارة تلمست رغبة المواطنين في السلام، مشيرا إلى إدارة نقاش جاد في اجتماعات مغلقة ولقاءات مفتوحة، مبينا أن البلاد الآن تمتلك فرصة تاريخية لتحقيق السلام.

وفي رده على أسئلة الصحافيين قال حمدوك إن طرح الحركة الشعبية للعلمانية هو أمر قديم ومطروح الآن في المفاوضات بجوبا وأن الأمر قيد البحث والتفاوض.

وزاد رئيس الوزراء: “من أجل السلام سنناقش كل الموضوعات”. مؤكداً على حق حركات الكفاح المسلح في طرح أي موضوع يرونه، داعياً إلى ضرورة الاستفادة من الفرصة التاريخية للسلام، المتاحة حاليا، مشيراً إلى أن حركات الكفاح شريكة في الثورة، معبراً عن تفاؤله بالوصول إلى توافق حول كل الموضوعات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)