عضو مجلس السيادة يصل جوبا

التاريخ: 10-يناير-2020 فى : أخبار 39 مشاهدة وصل مدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان ظهر اليوم الفريق الركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة، عضو وفد الحكومة لمفاوضات السلام للانضمام إلى وفد الحكومة لمحادثات السلام الجارية في جوبا بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح، برفقة عدد من الخبراء في مجالات الإدارة والقانون والتخطيط الاستراتيجي. Advertisements وكان في استقباله بمطار جوبا بحسب (سونا)، السيد توت قلواك مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية رئيس لجنة الوساطة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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