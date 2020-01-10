جامعة الجزيرة: لا علاقة بإنهاء إستبقاء الأساتذة بإزالة التمكين

نفى بروفيسير محمد طه يوسف مدير جامعة الجزيرة أي صلة لقرارات الإدارة التي قضت بإنهاء إستبقاء 33 أستاذاً من المعاشيين من جملة 87 إستاذ معاشي بتفكيك نظام الإنقاذ وإزالة التمكين الذي تمضي الجامعة في إنفاذه.

وأكد طه في تنوير صحفي بمكتبه صباح اليوم بحسب (سونا)، أن من بين المستبقين قيادات في المؤتمر الوطني لحاجة الجامعة لهم في النواحي الأكاديمية فيما يتبع كثير من الذين أنهيت عقوداتهم لقوى إعلان الحرية والتغيير ولفت إلى أن الإدارة استندت في قراراتها على اللائحة الصادرة من رئيس الجمهورية إبان العهد البائد وشكلت لجنة نظرت في الأمر عبر إستمارة لتقويم الحوجة، مضيفاً أن هذه الخطوة فرضتها معالجة الخلل في أعضاء هيئة التدريس ببعض الكليات.

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ونوه إلى أن للإدارة رؤية فنية تتضمن تعاقدات خاصة حسب حاجتها بعيداً عن منظومة الإشراف على طلاب الدراسات العليا والتدريس وترك الفرصة للكليات لتحديد أمر التعاقد مع من تحتاج من الأساتذة لاسيما في جانب التدريب ومراجعة المناهج ،وأعلن رفض الإدارة تضامن بعض الأساتذة مع نظرائهم في الخدمة المعاشية مشدداً على أن يكون التضامن على مستوى مصلحة الجامعة ومضي سياسة الإحلال وجدد تأكيده أن الإحالة للمعاش ليس بدعة مستحدثة بالجامعة التي شهدت إحالة 887 أستاذا للمعاش خلال مسيرتها الأكاديمية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)