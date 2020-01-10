حمدوك يعقد اجتماعاً مع لجنة أمن جنوب كردفان

عقد دكتور عبد الله حمدوك رئيس وزراء حكومة المرحلة الانتقالية والوفد المرافق له صباح اليوم اجتماعاً مشتركاً مع لجنة أمن ولاية جنوب كردفان برئاسة والي الولاية.

و قال حمدوك بحسب (سونا)، إن الوفد استمع لتنوير حول مجمل الأوضاع الأمنية والتحديات التي تواجه الولاية، مشيراً إلى أن أكبر تحدٍ يتمثل في خلق سلام مستدام لمواطني الولاية، وإذا وُفِّقت حكومة الفترة الانتقالية في ذلك تكون قد قطعت 80٪ من مجمل التحديات.

Advertisements

وأشار حمدوك إلى أنهم يسيرون في الاتجاه الصحيح. وقال إن الزيارة التاريخية لمدينة كاودا ستفتح آفاقاً أكبر للسلام المستدام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)