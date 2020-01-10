شمس الدين كباشي يتوجه إلي جوبا

التاريخ: 10-يناير-2020 فى : أخبار 6 مشاهدة توجه صباح اليوم عضو مجلس السيادة الإنتقالي الفريق ركن شمس الدين كباشي إلي جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان للانضمام للوفد الحكومي لمفاوصات السلام مع حركات الكفاح المسلح من أجل الوصول إلي سلام شامل ومستدام بالبلاد. Advertisements وكان في وداعه بمطار الخرطوم بحسب (سونا)، عضو مجلس السيادة الانتقالي اللواء ركن ابراهيم جابر وعدد من المسئولين بالدولة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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