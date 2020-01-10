تعرّف على السعر التأشيري للدولار اليوم الجمعة

شهاب محمد - الخرطوم - 10 يناير، 2020 الخليج 365 : حدد بنك السودان المركزي سعر شراء الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني اليوم الجمعة بـ45 جنيها والبيع بزيادة 0,5%. المادة السابقة البدوي: 150 مليار عجز موازنة 2020م المقالة القادمة معجبة كويتية تصاب بهستيريا لحظة لقائها تامر حسني.!

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