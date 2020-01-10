توافق على إنشاء مصانع تحويلية بمشروع النايرة الزراعي

الخليج 365 :

أوضحت المهندس أسماء عثمان علي وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية سنار المكلفة لدى مخاطبتها الجهات القانونية للإفتاء حول مشروع النايرة الزراعي بعد الاتفاق المبدئي الذي تم بين أصحاب الحيازات والمستثمر السعودي خالد حربي، أوضحت توصل الطرفان لحل الإشكالات والخلافات السابقة التي تتعلق بقيام المشروع. وأشارت في تصريح لـ(سونا) إلى أن المستثمر السعودي أبدى رغبته الأكيدة في إنشاء مشاريع ومصانع تحويلية حتى يستفيد مواطنو المنطقة من مزايا الإنتاج، مبينة أن المستثمر أكد اعتماده على الأيدي العاملة المحلية والخبرات الوطنية لتشغيل المصانع والإشراف على المشاريع، ولفتت إلى أن ذلك سيسهم في زيادة دخل الأسر وتضييق دائرة الفقر.