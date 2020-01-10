الكاردينال يعلن للاعبي الأزرق حافز جديد غدا السبت

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اعلن رئيس نادي الهلال أشرف الكاردينال عن جائزة جديدة سوف يمنحها اي لاعب من الفرقة الهلالية يحرز هدفا في شباك فريق النجم الساحلي ولم يعلن رئيس الهلال عن قيمة الجائزة لكنه أطلقها بدون رقم.. لكن مصادر (سودانا فوق) قالت إن اهتمام اللاعبين بما اعلنه رئيس النادي لم يكن كبيرا خصوصا وان اللاعبون رفضوا قبل أيام استلام حافز مباراة النجم الساحلي في رادس منقصوصا وطالبوا باكماله.

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