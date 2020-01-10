شاهد بالصورة.. زي الهلال الجديد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : سلمت دائرة الكرة بنادي الهلال لاعبوا الفريق الأول الزّي الجديد المصمم من شركة (PEAK) العالمية ويشمل الزي أطقم خاصة للمباريات والتدريبات والمعسكر وأخرى خاصة بسفر الفريق للرحلات الداخلية والخارجية.

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