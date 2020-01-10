حدث فريد في الخرطوم..إفتتاح أول مدرسة لمكافحة الخيانة الزوجية.!

الخليج 365 :

وقال الدكتور علي بلدو المعروف في مجال الصحة النفسية والاجتماعية إن الأسبوع الثاني من يناير الحالي سيشهد تدشين عمل مجموعات المدرسة في مقرها في أم درمان، حيث إن التسجيل مجاني ويشمل الجنسين، ويتم التركيز على بناء الثقة ودعم العلاقات المقدسة والإنذار المبكر للأزمات العاطفية والزواجية والتخلص من الرواسب النفسية المريرة كذكريات الحبيب الأول والإخفاقات السابقة،وأضاف بلدو ، إن المدرسة أيضاً تهدف للحد من تعدد الزوجات وإسباغ الرضى والسعادة على الحياة الزوجية جنباً إلى جنب مع التدريب على آليات منع واكتشاف الخيانة الزوجية والتعامل معها وبالتالي فإن شمس العين الطايرة والدبل والشلب في مصيرها للأفول قريباً، على الأقل لخريجي هذه المدرسة.