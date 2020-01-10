- 1/2
- 2/2
الخليج 365 :
وقال الدكتور علي بلدو المعروف في مجال الصحة النفسية والاجتماعية إن الأسبوع الثاني من يناير الحالي سيشهد تدشين عمل مجموعات المدرسة في مقرها في أم درمان، حيث إن التسجيل مجاني ويشمل الجنسين، ويتم التركيز على بناء الثقة ودعم العلاقات المقدسة والإنذار المبكر للأزمات العاطفية والزواجية والتخلص من الرواسب النفسية المريرة كذكريات الحبيب الأول والإخفاقات السابقة،وأضاف بلدو ، إن المدرسة أيضاً تهدف للحد من تعدد الزوجات وإسباغ الرضى والسعادة على الحياة الزوجية جنباً إلى جنب مع التدريب على آليات منع واكتشاف الخيانة الزوجية والتعامل معها وبالتالي فإن شمس العين الطايرة والدبل والشلب في مصيرها للأفول قريباً، على الأقل لخريجي هذه المدرسة.
كانت هذه تفاصيل خبر حدث فريد في الخرطوم..إفتتاح أول مدرسة لمكافحة الخيانة الزوجية.! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.