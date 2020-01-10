قناة مصرية : مدرب الهلال حمادة صدقي يتخلى عن تدريب الأزرق

شهاب محمد - الخرطوم - السوان اليوم : نفى المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة أى اتصال رسمي من قبل ناديه مع حمادة صدقي المدير الفني الحالي للهلال، مؤكدا تقديرهم التام لصدقي الذي أشرف على نادي سموحة في فترة سابقة،يذكر أن الإعلامي المصري مدحت شلبي ذكر أمس عبر برنامجه الشهير مساء الانوار إن صدقي بات قريبا للغاية من العودة لسموحة والتخلي عن الهلال ما تسبب في قلق لجماهير الهلال، غير أن المصري سيغادر،حال لم يحقق الأزرق نتيجة إيجابية غدا في مباراته أمام النجم الساحلي التونسي لحساب الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

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