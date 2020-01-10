الكويت تكشف تفاصيل الاتفاق مع السعودية و”كنز النفط” المدفون

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال وزير الخارجية الكويتي، أحمد الناصر المحمد، إنه تم التوصل لاتفاق تاريخي مع السعودية بشأن المنطقة المقسومة كاشفا تفاصيل هذا الاتفاق ومؤكدا على عدم وجود اية بنود سرية به.

تصريحات المحمد جاءت في كلمة له أمام مجلس الأمة الكويتي، الذي كان يناقش بنود الاتفاق مع السعودية.

وقال المحمد في كلمته، التي نقلتها وكالة الأنباء الكويتية الرسمية “كونا”: “نفخر بهذا الإنجاز التاريخي، الذي تجسدت فيه عمق وخصوصية العلاقات بين البلدين”.

وتحدث عن الاتفاق قائلا إنه “تم في إطار من الوضوح والصراحة، الذي ينطلق من الإيمان الكامل بالمصير المشترك والعمق الاستراتيجي الممتد بينهما”.

وتابع قائلا “أحداث وشواهد التاريخ تجلت فيها أسمى معاني التلاحم والتفاني والتضحيات، وتحصنت فيها العلاقات بروابط أخوية صادقة باعتبارها نموذجا فريدا قل نظيره بين دولتين شقيقتين”.

وعن كيفية التوصل للاتفاق قال الوزير الكويتي: “تم التوافق بين البلدين في إطار التفاوض مع السعودية وفق 3 مبادئ رئيسية”.

وجاءت المبادئ الثلاثة، وفقا لوزير الخارجية الكويتي على النحو التالي:

1- السيادة الكاملة لكل دولة على القسم الذي ضم إليها من المنطقة المقسومة منذ عام 1965.

2- السيادة الكاملة لكل دولة على خط التقسيم، خط الحدود النهائي بين البلدين.

3- ضمان حقوق كل طرف في الثروة في كامل المنطقة، باعتباره تعهد قاطع ملزم لكلا الطرفين.