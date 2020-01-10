شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: نظم مئات المتظاهرين في واشنطن ونيويورك مساء الخميس، إضافة إلى تجمعات نٌظمت أمام السفارة الأمريكية في سيئول، طالبوا فيها بوقف تصعيد الوضع مع إيران وحل النزاع عن طريق الدبلوماسية.

وهتف النشطاء في واشنطن “لا للحرب!”، كما هتف النشطاء أمام مبنى السفارة الأمريكية في سيئول “سلام” وحملوا لافتات كتب عليها “ضد الحرب الأمريكية مع إيران”، كما نددوا بمشاركة القوات الكورية في أي عمليات عسكرية أمريكية. وكالات

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كانت هذه تفاصيل خبر مسيرات حاشدة في واشنطن ونيويورك وسيئول احتجاجا على الحرب ضد إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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