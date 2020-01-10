هولندا: ملتزمون بالاتفاق النووي ما دامت إيران ملتزمة به

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت هولندا، اليوم الجمعة، أنها ملتزمة بالاتفاق النووي، مادام أن إيران ملتزمة به.

بروكسل- سبوتنيك وقال وزير الخارجية الهولندي، قبيل انعقاد اجتماعات وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، “ملتزمون بالاتفاق النووي ما دامت إيران ملتزمة به”.

وأضاف الوزير الهولندي “يجب تجنب امتلاك إيران لصواريخ نووية مستقبلا”.

وأضاف ستيف بلوك “من المهم لواشنطن وإيران الآن تخفيض التصعيد ونحن نتعاون مع واشنطن في مكافحة “داعش” .

كما ذكر أن “داعش” تهديد حقيقي لأوروبا وهولندا، مضيفا “نحن ملتزمون باستمرار تعاوننا معها [مع واشنطن]، أما بالنسبة لإيران، فنحن نلومها لتدخلها السلبي في المنطقة. المادة السابقة شقيق أمير قطر يثير جدلا واسعا بمقطع فيديو “أسود أردوغان” المقالة القادمة الأمم المتحدة: أعمال العنف في الكونغو يمكن أن ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية

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