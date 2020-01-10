شقيق أمير قطر يثير جدلا واسعا بمقطع فيديو “أسود أردوغان”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نشر الشيخ خليفة بن حمد، شقيق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، مقطعا مصورا لقوات مسلحة قال إنها “أسود أردوغان”.

وقال شقيق الأمير في الفيديو، الذي يُسمع فيه صوت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “أسود أردوغان لا يهابون الموت بل الموت يهاب منهم”.

وأثارت التغريدة جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بين منتقد لما كتبه من الناحية الدينية إذ “الموت لا يهاب مخلوقا” وكذلك السياسية، ومشيد بالجيش التركي وبمواقف أردوغان تجاه قطر.

فيما أشار آخرون إلى القاعدة التركية التي تستضيفها قطر.

وأقامت تركيا قاعدة عسكرية في قطر كجزء من اتفاق تم توقيعه في عام 2014. وفي عام 2015 أنشأت قطر وتركيا لجنة استراتيجية عليا لتعزيز علاقاتهما. وفي هذا السياق، تم أول نشر للقوات التركية في قطر في عام 2015.

وكانت تركيا قد أعلنت إرسال قوات إلى قطر في يونيو/ حزيران 2017. وبرر الجانب التركي وقتها الأمر أنه “إجراءات طبيعية لإقرار اتفاقية التعاون الدفاعي بين أنقرة والدوحة الموقعة منذ 3 سنوات، وأن العمل على إقرارها كان مستمراً في هذه الفترة، وأن القوات التركية على إثر هذا الاتفاق سترسل قواتها إلى قاعدتها في قطر”.

سبوتنيك