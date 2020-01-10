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المريخ يتعاقد مع الغاني ريشموند لمدة عام

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التاريخ: 10-يناير-2020

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المريخ يتعاقد مع الغاني ريشموند لمدة عام

أكمل نادي المريخ في الساعات الأولى من فجر يوم أمس الخميس، تعاقده مع المهاجم الغاني انتوني ريشموند اللاعب السابق لنادي الخرطوم الوطني.

 

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وعلمت مصادر، أن اللاعب وقع بمقر إقامته بغانا، حيث قام المكتب التنفيذي للمريخ بإرسال العقد له ببلاده ليصبح بذلك لاعباً رسمياً للمريخ.

 

 

وبحسب صحيفة آخر لحظة، تعاقد النادي مع اللاعب لمدة عام، وأن البطاقة الدولية للاعب موجودة بمكاتب الاتحاد السوداني لكرة القدم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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