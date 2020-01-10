الأهلي الخرطوم يطلب محمود أمبدة

التاريخ: 10-يناير-2020 فى : رياضة 3 مشاهدة كشف مصدر أن نادي الأهلي الخرطوم خاطب إدارة نادي المريخ بصورة رسمية طالباً خدمات الظهير الأيسر لفريق الكرة اللاعب محمود أمبدة، للدفاع عن شعار الفرسان في النصف الثاني لبطولة الدوري الممتاز. Advertisements وبحسب صحيفة آخر لحظة، أكد المصدر أن إدارة المريخ لم ترد على طلب الأهلي حتى الآن. وكانت أخبار تداولت بمواقع التواصل الاجتماعي تؤكد نية المريخ الاستغناء عن محمود أمبدة خلال فترة التسجيلات الشتوية الحالية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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