التاريخ: 10-يناير-2020
3 مشاهدة
عبر مدرب النجم الساحلي الاسباني خوان كارلوس جاريدو عن استيائه من حملة التشكيك التي طالته مؤخراً والاشاعات التي زعمت إقالته وشدد جاريدو على أن الرد سيكون مع النجم الساحلي من السودان.
واعداً بحسب صحيفة آخر لحظة، بالعودة بنتيجة إيجابية أمام الهلال وتحقيق الترشح للأدوار المتقدمة من رابطة الأبطال الأفريقية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب التوانسة يتوعد بالرد على منتقديه من السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.