مدرب التوانسة يتوعد بالرد على منتقديه من السودان

التاريخ: 10-يناير-2020 فى : رياضة 3 مشاهدة عبر مدرب النجم الساحلي الاسباني خوان كارلوس جاريدو عن استيائه من حملة التشكيك التي طالته مؤخراً والاشاعات التي زعمت إقالته وشدد جاريدو على أن الرد سيكون مع النجم الساحلي من السودان. Advertisements واعداً بحسب صحيفة آخر لحظة، بالعودة بنتيجة إيجابية أمام الهلال وتحقيق الترشح للأدوار المتقدمة من رابطة الأبطال الأفريقية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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