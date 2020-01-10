التاريخ: 10-يناير-2020 فى : رياضة 8 مشاهدة فتح مجلس إدارة نادي المريخ ملف التدريب، وشهدت الساعات الماضية تحركات ماكوكية لمسؤولي النادي من أجل التعاقد مع مدرب صاحب سيرة ذاتية مميزة لديه القدرة الفنية لقيادة الفريق لتحقيق الانتصارات والبطولات. وعلمت مصادر، أن الإدارة دخلت في مفاوضات مع الثنائي الفرنسي فيلود مدرب شبيبة القبائل الجزائري وسيبستيان ديسابر مدرب الإسماعيلي والمنتخب الأوغندي السابق لتدريب الفريق. Advertisements وبحسب صحيفة آخر لحظة، فإن الكابتن جمال أبو عنجة سيستمر كمدرب عام حال تم الاتفاق مع أحد المدربين الأجانب. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس المريخ يتفاوض مع فيلود وديسابر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.